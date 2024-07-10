Erzurum'da Sağanak Sonrası Dereye Kapılan Çobanın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Sağanak Sonrası Dereye Kapılan Çobanın Cansız Bedeni Bulundu

Erzurum\'da Sağanak Sonrası Dereye Kapılan Çobanın Cansız Bedeni Bulundu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken suya kapılan çoban Yakup Eren'in cansız bedeni, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişindeki derenin kenarında bulundu. Eren'in cenazesi Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

10.07.2024 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan çoban Yakup Eren'in (23) cansız bedenine ulaşıldı.

Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi'nde dün hayvan otlatan Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Beraber hayvan otlattığı çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Derede kaybolan çobanı arama çalışmalarına Trabzon Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri de katıldı. İş makinelerinin de kullanıldığı aramada, çoban Yakup Eren'i bugün sabah saatlerinde düştüğü yere 40 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze köyü girişindeki derenin kenarındaki taşların arasına sıkışmış cansız bedenini buldu. Bekar olan Eren'in cenazesi Karayazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Karayazı, Erzurum, Tutak, Ağrı, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Sağanak Sonrası Dereye Kapılan Çobanın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
08:51 Messi tarih yazıyor Copa Amerika’da ilk finalist Arjantin Messi tarih yazıyor! Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin
08:39 1 milyon TL’yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı 1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı
08:24 Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı
07:44 İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı
01:43 Diyarbakır Silvan’da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor Diyarbakır Silvan'da anız yangını çıktı, alevler bir mahalleyi tehdit ediyor
00:54 Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
23:46 Geriye düştüğü maçta Fransa’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te finale çıktı Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 09:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Sağanak Sonrası Dereye Kapılan Çobanın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement