Erzurum'da sağanak yerini kara bıraktı, tarihi yapılar dronla görüntülendi

Erzurum'da sağanak yerini kara bıraktı, tarihi yapılar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı ve kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla beyaza bürünen Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi çevresindeki tarihi yapılar dronla görüntülendi.
Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen tarihi yapılar, dronla görüntülendi.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi ve Yakutiye Medresesi ile çevresindeki yapılar, kar yağışıyla güzel görüntü oluşturdu.
Beyaza bürünen tarihi mekanlar, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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