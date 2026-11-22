Erzurum ve Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

Sağanak nedeniyle sürücüler yollarda biriken sularda güçlükle ilerledi.

Ardahan

Ardahan'da da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, gece geç saatlere kadar sürdü.

Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda buzlanma meydana geldi.