Erzurum'da sağanak yolları suyla doldurdu, Ardahan'da kar buzlanmaya yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısmen suyla kaplandı; sürücüler biriken sularda güçlükle ilerledi. Ardahan'da akşam saatlerinde artan sağanak gece geç saatlere kadar sürdü, yüksek kesimlerde kar nedeniyle buzlanma oluştu.
Erzurum ve Ardahan'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.
Sağanak nedeniyle sürücüler yollarda biriken sularda güçlükle ilerledi.
Ardahan
Ardahan'da da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kent merkezinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, gece geç saatlere kadar sürdü.
Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda buzlanma meydana geldi.
Kaynak: AA
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