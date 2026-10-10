Erzurum\'da sağlık çalışanları Gazze için 152. haftada da sessiz yürüdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 152. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Ahmet Kar, 152 haftadır yürüyüşe devam ettiklerini belirterek, sebat için en güçlü dayanaklarının Gazze'deki Müslümanların Ekim 2023'ten bugüne kesintisiz şekilde arzdan arşa şehadete koşmaları olduğunu söyledi.

"Annelerin arşı titreten feryatlarını duymuyor kalplerimiz"

Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Kar, "3 gün önce soykırımın 3. yılını geride bıraktık. 1095 gündür çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden sistematik bir katliam yapılıyor. 21. yüzyılda, her şeyin kayıt altına alındığı bu teknoloji çağında, aklımızla dalga geçer gibi inkar ettikleri bir soykırım. Şimdi çok derin gaflet uykularındayız. Binlerce tonluk bombalar dahi uyandıramıyor bizi. Annelerin arşı titreten feryatlarını duymuyor kalplerimiz. Ekrandan gördüğümüz görüntüler sızlatmıyor yüreğimizi. Bebekler bu sefer ağlayamıyor bile. Çünkü daha dünyaya gelmeden, annelerinin karnından ahirete göçüyorlar." dedi.

Kar, insanları boykota davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Gözyaşlarımızı şefaatçi kılarak dua etmek gibi, zalime destek verenleri boykot etmek gibi, eylemler, protestolar yapmak gibi, bir çocuk yetiştirmek gibi, elimizden gelen her ne ise 'bir benle mi olacak' demeden yangına su taşımak, sapanla taş atmak gibi. Kuşu ölen çocuğa taziyeye giden bir devlet lideri olan Resulullah'ın vicdanıyla vicdanlanmış bir nesil niyaz ederiz Rabb'imizden. Gazzelilerin onuruyla onurlanmış bir nesil ümit ederiz ümmetin kurtuluşu için. Umarız ki bizim attığımız tohumlar filizlenir de mahşerde yüzümüzü ak edecek nesillerimiz olur."

Grup dua edilmesinin ardından dağıldı.