Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Sahte Engelli Raporu Skandalı

27.03.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 22 şüpheliden 13'ü tutuklandı; sahte raporla engelli aracı temin ettikleri tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, engelli aracı almak amacıyla ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen bazı şüphelilerin, hastanede görev yapan doktorlar ve bazı sağlık çalışanları ile birlikte hareket ederek sahte rapor düzenledikleri ve bu şekilde çok sayıda araç temin ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, teknik ve fiziki takip ile iletişim denetlenmesi tedbirleri uygulamalarının titizlikle araştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma neticesinde 60 şüpheli hakkında araştırmalar tamamlanmış olup, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerden 1'i emniyet aşamasında serbest bırakılmış, ifadeleri alınan şüphelilerin 1'i Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış, diğer şüphelilerden bir kısmı tutuklama talebiyle, bir kısmı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Erzurum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamalar neticesinde 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında sahte engelli raporu ile alındığı tespit edilen araçlara şerh konulmuştur."

Kaynak: AA

Güvenlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:17
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı
19:11
Bu artık başka seviye Dürümün içinden çıkan şey inanılmaz
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:43
Dimarco’nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı
16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:32:16. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.