Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Erzurum\'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Erzurum'un İspir ilçesinde, Afganistan uyruklu Hossiyn Mohammadi (26) idaresindeki otomobil, Yeni Panayır Alanı'nda şarampole devrildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü, İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

28.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:12
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Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Hossiyn Mohammadi (26) idaresindeki 06 BUL 486 plakalı otomobil, Yeni Panayır Alanı'nda şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un İspir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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