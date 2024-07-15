Erzurum'da şehitler için Mevlid-i Şerif ve hatim okundu - Son Dakika
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Erzurum'da şehitler için Mevlid-i Şerif ve hatim okundu

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Lala Mustafa Paşa Cami'nde Mevlid-i Şerif ve hatim okundu. Programa Vali Mustafa Çiftçi, Tümgeneral Tevfik Algan, Mehmet Sekmen, Kadir Yırtar ve şehit yakınları da katıldı.

15.07.2024 23:08
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Erzurum'da şehitler için Mevlid-i Şerif ve hatim okundu

ERZURUM - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Erzurum'da Mevlid-i Şerif ve hatim okundu.

Lala Mustafa Paşa Cami'nde öğlen namazından önce Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum yöneticileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Program dua edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da şehitler için Mevlid-i Şerif ve hatim okundu - Son Dakika


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