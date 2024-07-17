Erzurum'da Sel Sonrası Zarar Gören Mahallelerde İncelemeler Yapıldı

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte hafta boyunca yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle zarar gören kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İspir, Karaçoban, Oltu, Köprüköy, Uzundere, Tortum, Horasan, Karayazı, Tekman, Narman ve Pasinler'deki mahallelerde hafta boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Olaydan hemen sonra tüm birimler, bölgede yol açma, hasar tespit, arama ve kurtarma, yardım ve lojistik çalışmaları yürüttü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Pasinler'in Pelitli, Horasan'ın Kırkgözeler, Karayazı'nın Sukonak, Tekman'ın Dalsöğüt mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sekmen, belediye bünyesindeki tüm ekiplerin sel bölgesine konuşlandığını belirterek, "İlçelerde 500 araç ve 800 personel görev yapıyor, olası herhangi sele yönelik kırsal bölgelerde de gerekli tedbirler alındı. Selden evi ve ahırı yok olan vatandaşlar için de gerekli destekler sağlanacak." ifadelerini kullandı.