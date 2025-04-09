Erzurum'da Şiddetli Fırtına Çatıları Uçurdu, Araçlar Zarar Gördü

Erzurum'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu, çatılardan kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi

ERZURUM - Erzurum'da aniden etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi.

Özellikle Palandöken ilçesi ve Yıldızkent semtinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tehlike oluşturan levhaları sökerek tedbir aldı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge tahmin ve erken uyarı merkezince Erzurum ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı uyarısı yapıldı.

Yapılan meteorolojik uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Erzurum ve çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.