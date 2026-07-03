Erzurum'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Erzurum'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Erzurum\'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
03.07.2026 21:45
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Erzurum'daki silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzurum'da 1 kişinin silahla ağır yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Rabia Ana Mahallesi 2. Kars Kapı Caddesi'nde dün Berşan Ağyürek'in (23) uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan U.R. (20), O.R. (17) ve F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen O.R. ile U.R. çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralanan Ağyürek'in Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

2. Kars Kapı Caddesi'nde dün meydana gelen olayın ardından yaralanan Ağyürek, çevredekilerce kendi aracıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Polis, olayla ilgili kaçan 3 şüpheliyi kent merkezindeki çalışmaları sonucu gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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