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- Erzurum'da şimşekler geceyi aydınlattı

ERZURUM - Erzurum'da akşam saatlerinde itibaren başlayan, yaklaşık 1 saat süren yıldırım ve şimşek çakması kentte geceyi aydınlattı.

Erzurum'un özellikle güney ve doğu kesimlerinde etkili olan şimşek çakmaları adeta geceyi aydınlattı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur-dolu yağışı ile yaklaşık 1 saat etkili olan gök gürültüsü ve şimşek çakması yağmurun şiddetini artırdı. Şimşekler nedeniyle ortaya çıkan gök gürültüsünün yüksek sesi zaman zaman korkuttu. Alınan bilgilere göre; bölgede şimşek ve yıldırım çakmaları nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.