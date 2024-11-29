Erzurum'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
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Erzurum'da Soğuk Hava Etkili

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Erzurum'da termometreler eksi 18 dereceyi gösterirken, sis ve buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor.

29.11.2024 11:24
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Erzurum'da termometreler eksi 18'i gösterdi, siste göz gözü görmedi

ERZURUM - Erzurum'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini soğuk havalara gösterdi.

Erzurum'da sabah saatlerinde termometreler eksi 18 dereceye kadar düştü. Erzurum Ovası sise büründü, ağaçlar kırağı ile kapandı. Yoğun ve etkili kar yağışı sonrası düşen sıcaklıklar yaşamı da olumsuz şekilde etkiliyor. Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar donan camlarını açmak ve araçlarını hareket ettirmek için epey gayret çaba gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiğini ifade ettiler. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmininde Erzurum ve ilçeleri için kar yağışı görünmüyor.

Erzurum\'da Soğuk Hava Etkili
Kaynak: İHA

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