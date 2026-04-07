Erzurum\'da Sürpriz Kar Yağışı

Erzurum'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe ya da okula gitmek üzere evlerinden çıkanlar, lapa lapa yağan karla karşılaştı. Kar yağışı kent merkezi ile Palandöken'de etkili olurken, yaklaşık 15 dakika sürdü. Öte yandan Meteoroloji Erzurum 12'nci Bölge Müdürlüğü, havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklarla karla karışık yağmurlu geçeceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında geçeceği öngörülen Erzurum'da, yetkililer çığ tehlikesine de dikkat çekti.