Erzurum'da Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı

Erzurum\'da Süt Sağım Makineleri Dağıtıldı

Tortum'da 158 üreticiye hibe süt sağım makinesi dağıtıldı, hayvancılık destekleniyor.

28.12.2024 19:16
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Erzurum'un Tortum ilçesinde 158 üreticiye yüzde 60'ı hibe süt sağım makinesi dağıtıldı.

Hayvancılığı geliştirme ve iş yükünü azaltma amacıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresince desteklenen "DAP ile Erzurum'da Süt Sığırcılığı Artıyor" projesi kapsamında Tortum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde süt sağım makinesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Tortum Belediye Başkan Vekili Muharrem Hüseyin Akar ve yetiştiricilerin katılımıyla ilçedeki yetiştiricilere 158 süt sağım makinesi teslim edildi.

Kenger, AA muhabirine, tarım ve hayvancılık şehri Erzurum'da hayvansal üretimin ana çıktılarından olan süte değer katmakta kararlı olduklarını belirtti.

Bu kapsamda geçen günlerde Karayazı ilçesinde 248 yetiştiriciye süt sağım makinesi teslim edildiğini ifade eden Kenger, şunları kaydetti:

"Hayvansal üretimin ana çıktılarından olan sütün sanayiye aktarılma aşamalarında değer kaybını yok etmek, sütün katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlamak hedeflerimizdendir. Tarımda üreten şehir Erzurum'da başta hayvansal ürünler olmak üzere tarımsal ürünlerin katma değerini artırmak önceliğimizdir. Bu kapsamda yetiştiricilik alanındaki veterinerlik hizmetlerimiz, yetiştiricilerimizin eğitimleri dışında sütün soğuk zincirle sanayiye aktarılması çalışmaları, süt sağım makinesi temin çalışmaları, yerelde üretilen peynirleri tanıtmak ve farkındalık oluşturmak gibi faaliyetleri etkin şekilde yürütüyoruz."

Kenger, bütüncül bir yaklaşımla "Erzurum Süt Çalıştayı" gerçekleştirdiklerini, ayrıca yetiştiriciler için yerel ve ulusal fon kaynaklarından kentte projeler yürütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, erzurum, Ekonomi, Güncel, Tortum, Tarım, Son Dakika

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