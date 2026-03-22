Erzurum\'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Muhammet A. idaresindeki 34 GAP 380 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolundaki dinlenme tesisi yakınlarında yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ömer Ali A, Ayşe A, Emirhan A, Ahmet Efe A, Ayşe A. ve Celil A. kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Efe A. ile Ayşe A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.