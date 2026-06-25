Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Erzurum\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
25.06.2026 11:55
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Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.T.C'nin kullandığı 19 TZ 473 plakalı otomobil ile S.B. idaresindeki 60AGP 287 plakalı kamyonet, Aşkale-Erzurum kara yolu 37. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada E.A, A.A. ve Ö.A. hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile R.A ve Z.A. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı, cenazeler de Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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