ERZURUM'un Pazaryolu ilçesinde 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Rüstem Ocak (24) ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazaryolu ilçesi Göndere mevkisinde meydana geldi. Pazaryolu ilçesinden Kılıççı Mahallesi'ne giden Rüstem Ocak'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü aracında sıkıştığı yerden çıkardı. Ocak, ambulansla Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?