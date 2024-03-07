Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki heyetle birlikte Durağan ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özarslan, Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere melodika hediye etti ve okul idarecileriyle görüştü. Ayrıca esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Şehit Jandarma Er Niyazi Uğur'un ailesini ziyaret eden Özarslan, ilçede yaşayan bazı vatandaşları da evlerinde ziyaret etti.
Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari ilçesinde 4 yıldır öğretmenlik yapan Cennet öğretmen ve öğrencilerini kabul etti. Kızılkaya, öğretmenin dezavantajlı öğrenciler için yaptığı çalışmaları takdir ederek, öğretmen ve öğrencilere kitap hediye etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla bu yılın ilk iki ayında işe yerleştirilenlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak, yaklaşık 208 bini bulduğunu bildirdi. Bakan Işıkhan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar milletin umudu olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.
Trabzon'da görevli 261 polis, Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle başlatılan kampanyaya destek olduklarını belirtti. Kampanyaya destek veren personele teşekkür eden Esertürk, hedeflenen sayıya ulaşıldığını söyledi. Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi ise kan bağışının önemine dikkat çekerek, Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, bir otelin konferans salonunda düzenlenen programda, 5 yılda gerçekleşen ve seçildiği takdirde 5 yıl içerisinde yapılacak projeleri anlattı. Yarka, Şırnak'ta 5 yıl içerisinde 121 projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti ve seçmenlerden destek istedi.
Amasya'da, il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir ihbar sonucunda bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculardan biri olan B.D'nin üzerinde, 6 parça halinde toplamda 3 kilogram külçe altın bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın personeline idari izin verileceğini açıkladı. Gürkan, kadınların kentin güzelleşmesine katkı sağladığını ve kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirtti. Ayrıca, diğer siyasi parti temsilcileri de kadınların önemine vurgu yaparak Kadınlar Günü'nü kutladılar.
Sivas'ta 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen tatbikatta deprem anında kurtarma çalışmaları, yangın önlemleri ve emniyet tedbirleri ele alındı.
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