Erzurum'da yasaklı köpeğin sahibi barınak personeline saldırdı, 3 personel yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da yasaklı köpeğin sahibi barınak personeline saldırdı, 3 personel yaralandı

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, barınakta yasaklı ırk köpeğini ziyarete gelen sahibinin personeli darbettiğini ve köpeğine saldırı talimatı verdiğini açıkladı. Olayda 3 personel ısırılarak yaralandı; veterinerin burnu, bir personelin çenesi ve diğerinin dişi kırıldı, köpek kaçtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yasaklı ırk köpek ile sahibinin barınaktaki personele saldırmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, daha önce karıştığı bir olay nedeniyle savcılık kararı doğrultusunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınan yasaklı ırk köpeğin sahibi A.T.E, köpeğini ziyaret etmek üzere merkeze geldi.

Ziyaret sırasında A.T.E, görevli belediye personelini darbetti ve köpeğine talimat vererek personele saldırmasına neden oldu.

Olay sonucunda 3 personelin köpek tarafından ısırılarak yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs, gerçekleştirdiği saldırılar sırasında bir veteriner hekimimizin burnunun kırılmasına, diğer bir personelimizin çenesine yumruk atılmasına ve bir başka personelimizin de dişinin kırılmasına neden olmuştur. Olayın devamında ilgili şahıs, köpeğin merkezden kaçmasına da neden olmuş ve ardından kendisi de olay yerinden uzaklaşmıştır. Belediye personellerimizin can güvenliklerini tehlikeye atan, kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen ve çalışma arkadaşlarımızın yaralanmasına yol açan bu olayla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gereken tüm işlemlerin yapılması için de gerekli girişimlerde bulunulmuştur."

Kaynak: AA
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