Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

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Erzurum kara teslim

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı hayatı adeta felce uğrattı.

Dün gece yarısından itibaren il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı araç ve yaya trafiğinin güçlükle yapılabilmesine neden oldu.

Kent genelinde bin mahallenin ulaşımı kar nedeniyle ulaşıma kapanırken karayolları ve belediye ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açmak için seferber oldu.

Aşkale ilçesinde Kop geçidi ve Tepebaşı geçitlerinde yolu ulaşıma açık tutmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar sürprizi ile uyanan Erzurumlular, "memleketin her şeyi yalan kışı gerçek. Artık Mayıs Haziran ayına kadar kar eksek olmaz. Kar bizi biz karı seviyoruz" diye konuştular.