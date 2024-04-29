Erzurum'da yol şantiyesinde çıkan kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da yol şantiyesinde çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

Erzurum\'da yol şantiyesinde çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan bir yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerle vatandaşlar arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavgada yaralanan 10 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

29.04.2024 23:07
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol şantiyesindeki işçilerle vatandaşlar arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Erzurum- İspir kara yolu Ağaçkent mevkiindeki bir yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.Y, H.D, T.A, H.D, A.Y, S.D, M.Ö, A.B, M.A. ve K.A. sağlık ekiplerince kent merkezindeki Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri de her iki hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Aziziye, Erzurum, Güvenlik, Hastane, Yaralanma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da yol şantiyesinde çıkan kavgada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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