AVM önündeki kavşakta zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı

Erzurum'da kavşakta meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında bir AVM'nin önündeki kavşakta meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 4 araç kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
7 yaralı ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
