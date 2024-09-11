Erzurum\'da 42 Bin Çocuğa Yüzme Eğitimi

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Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 4 yılda 42 bin çocuk yüzme sporuyla tanıştı.

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki kentte, 2017 yılında hizmete alınan havuzda, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2020 yılından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" başlatıldı.

7 yıldır aktif bir şekilde Türkiye'nin yanı sıra dünyanın ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yüzücülere hizmet veren havuzda çocuklar, proje kapsamında deneyimli eğitmenler eşliğinde haftanın 6 günü belirli saatler aralığında yüzme eğitimi almayı sürdürüyor.

Proje ile yüzme sporuyla tanışan çocuklar, hem iyi birer yüzücü olmak istiyor hem de spor yaparak suda keyifli zaman geçiriyor.

Hizmete alındığından bu yana 10 kulvarıyla Türkiye'deki milli sporcu ve kulüplerin yanı sıra 64 ülkenin yüzücülerini de ağırlayan havuz, 4 yılda 42 bin çocuğun yüzme öğrenmesine vesile oldu.

Yaz tatilinden okulların açılmasına kadar 6-14 yaş grubundaki 3 bin 200 çocuk yüzmeyi öğrendi.

Okulların açılmasıyla daha geniş kitleye hitap etmeye hazırlanan havuz, hem yurt dışından gelecek profesyonel sporculara hem de küçük yaştaki çocuklarla birlikte lise, üniversite ve yetişkinlere hizmet verebilecek.

"Şu ana kadar 64 ülke havuzumuzdan faydalandı"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında hizmete alınan havuzun kent için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından başlatılan proje ile çocukların spora yönlendirildiğini belirten Çakmur, "2020'den itibaren proje ile taçlandırdığımız çocuklarımız, bu tesisten faydalanıp hem spora yönlendirme adına, hem de kulüpler adına havuzumuz hizmetini sürdürüyor." dedi.

Havuzun birçok kesime hitap ettiğini ve kentin yüksek irtifasını fırsata çevirmenin önemine değinen Çakmur, "Sadece kışın değil futbol sahalarımız ve havuzumuzla kentimiz uluslararası bir üne kavuştu. Ülkeler yüksek irtifanın antrenmanlara olan etkisiyle yarışmalarda başarının arttığını keşfetti. Şu ana kadar 64 ülke havuzumuzdan faydalandı. Ekim ayından itibaren yine olimpik takımlar, milli takımımız şu anda rezervasyon yapmış durumda. Gerçekten yüksek irtifa olarak Avrupa ve dünyada önemli bir üne sahibiz." ifadelerini kullandı.

İlçelerde de müdürlüklerine bağlı havuzların olduğunu dile getiren Çakmur, şunları kaydetti:

"2020 yılından bu yana 6-14 yaş grubundaki 42 bin çocuğa yüzme öğrettik. Sadece burası değil ilçelerimizdeki havuzlarla 3 bin 500'e yakın çocuğumuz bu yaz projeden faydalandı. Okulların açılmasıyla yetişkin ve engelliler için gün sayısını da artırarak faydalanmasını sağlıyoruz.

15 Eylül'den itibaren yeni programlar ve saatlerle tüm gençlerimize, çocuklarımıza hizmet vermeye hazır durumdayız. Elit seviyedeki sporcular için ayrı bir saat planlaması yapıyoruz. 10 kulvarın olduğu havuzumuz ikiye bölünebiliyor. Kulvarları yarıya düşürüp 25'er metrelik iki bölüme ayırabiliyoruz. Bu sayede 20 kulvar olarak hizmet vererek yoğunluğu bu şekilde çözüyoruz. Elit sporcular dışında bu şekilde 25 metrelik iki bölüm halinde taleplere cevap vermeye çalışıyoruz."

"Kızım gerçekten çok mutlu ve yüzmeyi öğreniyor"

Kursa gelen öğrenci velilerinden Rıdvan Yıldırım da kızının daha önce hiç yüzme bilmediğini, proje sayesinde önemli gelişim gösterdiğini söyledi.

Severek kursa geldiğini anlatan Yıldırım, "Buraya geldikten sonra 1 haftalık deniz tatiline gittik ve orada bu gelişimi gördüm. Kızım gerçekten büyük gelişim gösterdi. Sosyalleşerek yüzmeyi öğrendi. Gerçekten çok iyi ilgileniyorlar ve hiçbir şeyimiz eksik değil." diye konuştu.

Erzurum'un kış memleketi olduğu için suya fazlaca alışık olmadıklarını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kızımı ilk getirdiğimde üzerinde korkaklık vardı çünkü ilk defa hayatında o kadar büyük bir havuz görüyordu. Hocalarımızın davranışları çocuğu suya karşı ısıttı. Artık kızım 'ne zaman gideceğiz' demeye başladı. Kızım gerçekten çok mutlu ve yüzmeyi öğreniyor. Ön yargıyı kırmak ve çocuklarımızı spora yönlendirmemiz gerekiyor. Artık eskisi gibi değil bizim zamanımızda yoktu şimdi Bakanlığımız ve diğer yetkililer bu işe sahip çıkıyor."