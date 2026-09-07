Erzurum Emniyet Müdürü'nün kızı İrem, Ankara'da düzenlenen düğünle evlendi - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürü'nün kızı İrem, Ankara'da düzenlenen düğünle evlendi

Erzurum Emniyet Müdürü\'nün kızı İrem, Ankara\'da düzenlenen düğünle evlendi
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Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızı İrem ile Asil Ata, Ankara'da yapılan düğün töreniyle dünyaevine girdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin evlilik cüzdanını verdiği törene, Erzurum Valisi ve emniyet camiasından üst düzey isimler katıldı.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un kızı İrem Karaburun ile Asil Ata, Ankara'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Düğün töreni, siyaset, bürokrasi ve emniyet camiasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Düğüne katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İrem ve Asil çiftinin mutluluğuna ortak olup genç çiftin evlilik cüzdanını verdi.

Düğüne Erzurum Valisi Aydın Baruş, Edirne Valisi Yunus Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanı sıra emniyet teşkilatından üst düzey isimler, bürokratlar ile Edirne ve Erzurum il protokolünden davetliler katıldı.

Karaburun ailesi, düğün boyunca davetlilerin tebriklerini kabul edip mutluluklarını paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Emniyet Müdürü'nün kızı İrem, Ankara'da düzenlenen düğünle evlendi - Son Dakika

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