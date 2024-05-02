Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında "Eğitim, Bilimsel Faaliyetler ve Sağlık Hizmetleri Alanlarında İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca ETÜ'lü öğrenciler, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık merkezlerinde sunulan hizmetlerden faydalanacak ve sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak.

02.05.2024 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Eğitim, Bilimsel Faaliyetler ve Sağlık Hizmetleri Alanlarında İş Birliği Protokolü" kapsamında ETÜ'de bir araya geldi.

İmzalanan protokol kapsamında kurumlar arasında eğitim faaliyetleri, bilimsel araştırmalar ve sağlık hizmetleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu protokolle, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, kronik hastalıklar danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı danışmanlığı ile tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı hizmetlerinden ve diğer hizmet alanlarından ETÜ'lü öğrencilerinin faydalandırılması hedefleniyor.

Ayrıca tarafların işbirliği ile çeşitli akademik ve bilimsel çalışmaların desteklenerek sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması da amaçlanıyor.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarette bulunacak İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:23:04. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ve ETÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement