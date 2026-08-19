Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dördüncü gününde kültür ve sanatı birleştiren etkinliklerle süren festival 23 Ağustos'ta sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde devam ediyor.

Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatı birleştiren programlar gerçekleştiriliyor.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, geleneksel sanatlardan çocuk etkinliklerine, sergilerden eğlenceye, sinema gösteriminden konsere uzanan programıyla devam etti.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Keçeleme Tekniği ile Küpe Yapımı Atölyesi'nde katılımcılar, Türk el sanatlarının köklü üretim biçimlerinden biri olan keçeciliği çağdaş takı tasarımıyla bir arada deneyimledi.

İsmail Yeşilyurt tarafından Erzurum Müzesi'nde açılan Hüsn-i Hat Atölyesi'nde katılımcılar, Türk-İslam sanatının önemli unsurlarından biri olan hat sanatının tarihsel gelişimini ve temel özelliklerini yakından tanıdı.

Küratörlüğünü Yasemin Karaca'nın üstlendiği "Hane" sergisi, Yakutiye Medresesi Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi'nde İslam sanatlarının geleneksel birikimini çağdaş yorumlarla ziyaretçilere sundu.

Olimpiyat Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü, eğlenceyi, yaratıcılığı ve öğrenmeyi bir araya getiren etkinliklerle festivalin minik ziyaretçilerini ağırladı.

"Sinema Yollarda Projesi" ise sinemayı Erzurum'un farklı noktalarındaki izleyicilerle buluşturmayı sürdürdü.

Günün son programında ise Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda Sinan Akçıl sahne aldı.

Kentte 11 farklı noktada 174 etkinliğin yapılacağı festival, 23 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Festival, Ağustos, Erzurum, Turizm, Kültür, Güncel, Sinema, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu

11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:19:31. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.