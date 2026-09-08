Erzurum Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri, iki kulüpten 8 dağcıyı ağırladı - Son Dakika
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Erzurum Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri, iki kulüpten 8 dağcıyı ağırladı

Erzurum Oltu\'daki Gökkuşağı Tepeleri, iki kulüpten 8 dağcıyı ağırladı
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Erzurum'un Oltu ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, Iğdır ve Kars'tan gelen 8 dağcıyı ağırladı. Grup, renkli tepelerde ve kanyonda yürüyüş yapıp Türk bayrağı açtı; kulüp başkanı bölgeyi yeni rota olarak nitelendirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde farklı renkleriyle gökkuşağını andıran tepeler, çevre illerden dağcıları ağırladı.

Kırmızı, yeşil, gri, sarı ve kahverengi tonlarıyla dikkati çeken Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri, bölgeye gelen doğaseverlere güzel manzaralar sunuyor.

Iğdır Dağ Safari Doğa Sporları Kulübü ile Kars Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 8 dağcı, bölgeyi keşfetmek amacıyla Oltu'ya geldi.

Gökkuşağı Tepeleri'nde yürüyüş yapan grup, Türk bayrağı açıp fotoğraf çektirdi. Dağcılar, tepelerin hemen paralelinde bulunan kanyonda da yürüyüş yaptı.

Kars Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Sergül Keskin, yaptığı açıklamada, Iğdır ve Kars'tan gelen dağcılar olarak Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret ettiklerini söyledi.

Bölgeyi daha önce sosyal medyada paylaşılan videolardan gördüğünü ifade eden Keskin, "Gerçekten çok güzel bir oluşum. Milyonlarca yıl öncesine dayanan, buradaki demir ve bakır gibi madenlerin oluşturduğu farklı bir ekolojik yapı." dedi.

Iğdır Dağ Safari Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yunus Gündoğdu da Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri'nin dağcıların yeni rotası olduğunu belirtti.

Yeni rotalar keşfetmeye devam edeceklerini dile getiren Gündoğdu, "Tepeler burada Tuzluca'ya göre biraz az ama daha canlı, daha güzel duruyor. Doğası da ayrı bir güzel, Karadeniz'i andırıyor. Gerçi Karadeniz'e de çok yakın. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkesi, doğaseverleri buralara bekleriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Oltu'daki Gökkuşağı Tepeleri, iki kulüpten 8 dağcıyı ağırladı - Son Dakika

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