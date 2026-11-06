Erzurum Palandöken\'de kar yağışı kayak merkezinin üst pistlerini beyaza bürüdü

Erzurum Palandöken'de kar yağışı kayak merkezinin üst pistlerini beyaza bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini sis ve kara bırakırken, kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü ve dronla görüntülendi.
Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Kent merkezinde başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini sis ve kara bıraktı.
Kar nedeniyle Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezinin üst pistleri beyaza büründü.
Beyaza bürünen kesimler dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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