Erzurum Palandöken'de otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Erzurum Palandöken'de otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi

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Erzurum Palandöken\'de otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi
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Erzurum Palandöken'de Adnan Menderes Mahallesi'nde park halindeki 06 U 3063 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde park halinde bulunan 06 U 3063 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Adnan MenderesPalandökenErzurumİtfaiyeOlaylarGüncelSon Dakika

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