Erzurum Palandöken'de şantiyede oluşan hortum araç kamerasına yansıdı
Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda bulunan inşaat şantiyesinde rüzgarın etkisiyle hortum oluştu. Kısa sürede büyüyerek yola doğru ilerleyen hortum bir süre sonra etkisini kaybederken, o anlar bir aracın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde oluşan hortum, araç güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Atatürk Bulvarı'ndaki inşaat şantiyesinde rüzgarın etkisiyle hortum oluştu.
Kısa sürede büyüyerek yola doğru ilerleyen hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.
Hortum, bir aracın güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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