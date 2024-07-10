Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Beyaza Büründü - Son Dakika
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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Beyaza Büründü

Erzurum'da 3 gündür devam eden sağanak yağışlar, Palandöken Kayak Merkezi'nde dolu şeklinde etkisini gösterdi. Yaşanan yağışlar sonucunda Palandöken zirvesi beyaza büründü. Aynı zamanda Dutçu Deresi'nin taşması da korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sel baskını ve taşkınlara karşı uyardı.

10.07.2024 18:29
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Palandöken beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da 3 gündür devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor, Palandöken'in zirvesi beyaz büründü.

Erzurum'da kırsalda taşkınlara ve zaman zaman kent merkezinde de su baskınlarına neden olan sağanak yağış yaşamı felç ediyor. Bu gün öğlen saatlerinde yeniden başlayan yağış, Palandöken Kayak Merkezi'nde dolu ile yüzünü gösterdi. Palandöken beyaza büründü ve görenleri şaşırttı. Bu arada Dutçu Deresi taştı ve korkulu anların yaşanmasına yol açtı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sel baskını ve taşkınlara karşı bir kez daha uyardı.

Kaynak: İHA

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