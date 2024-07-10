Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Beyaza Büründü

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Palandöken beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da 3 gündür devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor, Palandöken'in zirvesi beyaz büründü.

Erzurum'da kırsalda taşkınlara ve zaman zaman kent merkezinde de su baskınlarına neden olan sağanak yağış yaşamı felç ediyor. Bu gün öğlen saatlerinde yeniden başlayan yağış, Palandöken Kayak Merkezi'nde dolu ile yüzünü gösterdi. Palandöken beyaza büründü ve görenleri şaşırttı. Bu arada Dutçu Deresi taştı ve korkulu anların yaşanmasına yol açtı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sel baskını ve taşkınlara karşı bir kez daha uyardı.