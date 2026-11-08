Erzurum-Tortum karayolunda kamyon TIR'a çarptı, kamyon sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum-Tortum karayolunda kamyon TIR'a çarptı, kamyon sürücüsü öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum-Tortum karayolunda kamyon TIR\'a çarptı, kamyon sürücüsü öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum-Tortum karayolu Güzelyayla geçidi mevkisinde saat 16.30 sıralarında kamyon, kaygan zeminde önünde kaza yapmış TIR'a çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

ERZURUM'dan Tortum istikametine seyreden iki TIR ve bir kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Ali Köseoğlu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 16.30 sıralarında Erzurum - Tortum karayolu Güzelyayla geçidi mevkisinde meydana geldi. Ali Köseoğlu (50) idaresindeki 25 ACK 895 plakalı kamyon aynı istikamette seyreden ve önünde kaza yapmış Servet Yılmaz yönetimindeki 27 AUJ 339 TIR'a kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Servet Yılmaz isimli sürücü kazayı yara almadan atlatırken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ali Köseoğlu ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köseoğlu yapılan Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
GüzelyaylaOtomobilErzurumGüncelTortumKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı Anne ve babasını ötanazi için bakımevine kendisi götürdü: Hollandalı Bas o günü anlattı
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı 8 kişinin katiliyle karşılaşmasını anlattı, gözyaşlarını tutamadı
İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda’nın Madrid’i göz kamaştırıyor İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
20:37
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım’ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti
20:24
Üst üste altıncı galibiyet Trabzonspor ligde fırtına gibi
Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi
20:11
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti
20:06
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de ilk gol geldi
20:01
Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu Çok şanssız bir an yaşandı
Maç başlayalı sadece 23 saniye olmuştu! Çok şanssız bir an yaşandı
19:19
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 21:25:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzurum-Tortum karayolunda kamyon TIR'a çarptı, kamyon sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android