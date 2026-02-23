Erzurum'un 500 Yıllık İşfe'lena Duası

ERZURUM'daki camilerde yaklaşık 500 yıldır çıkış kaynağı belli olmayan 'işfe'lena duası, teravih namazlarından sonra okunuyor. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Kendine münhasır sosyal hayatı oluşmuş bir şehir olan Erzurum, sürekli savaş gördüğü için dua çok ön planda olmuştur. İşfe'lena da bu dualardandır" dedi.

Erzurum, tarih boyunca önemli bir merkez oluşu ile asırlık geleneklerin de başlatıldığı bir kent olarak öne çıkıyor. Akşam ezanı hariç her ezanın sonunda okunan salatüselam geleneğinin 700 yıldır yaşatıldığı Erzurum'da Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'binbir hatim' de asırlardır sürüyor. Ramazanda namaz sonrası camilerde yapılan mukabelenin (Kur'an okumaları) onlarca yıl devam ettiği kentte, çıkış tarihi ve kaynağı belli olmayan 'İşfe'lena duası da asırlardır okunuyor. İşfe'lena duası, ramazanda kılınan teravih namazı sonrasında okunuyor. 20 rekat olan teravih namazı sonrası müezzin, manası 'Mahşerin büyük meydanında (Arasat) ve terazinin (Mizan) kurulduğu günde bize şefaat eyle (Ya Resulallah). Fazlınla merhamet eyle, ey Alemlerin Rabb'i' olan duayı hüseyni makamında okuyor.

BELGESELİ YAPILMIŞTI

Türkiye'de teravih namazlarından sonra sadece Erzurum'da okunan 'İşfe'lena duası'nın belgeseli de hazırlandı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun proje koordinatörlüğünü üstlendiği belgeselin yönetmenliğini, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yurdigül, konsept danışmanlığını ise İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Mustafa Özfidan yaptı. Çalışma kapsamında, alanında uzman 18 isim ve duayı okuyan hafızlarla röportajlar yapılarak bu geleneğin tarihçesi, anlamı ve toplum üzerindeki etkileri detaylıca ele alındı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, "Hudut şehri olan Erzurum, kendine münhasır dini ve sosyal hayatı oluşmuş bir şehirdir. Bunlardan en önemlileri binbir hatim geleneğidir. Ramazanlarda teravih namazının sonrasında okunan İşfe'lena duasıdır. Bir duadır. Erzurum sürekli savaş gördüğü için dua çok ön planda olmuştur. İşfe'lena da bu dualardan biridir" dedi.

Haber: Salih TEKİN/ERZURUM,