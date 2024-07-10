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Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli sağanak sonrası sel felaketi

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Kadıcelal, Akçatoprak, Ağıllı ve civar bazı mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak, sele neden oldu.

Mahallelerdeki dereler taştı, Kadıcelal köyünde sele kapılan 12 büyükbaş hayvan telef olurken mahallelerde bazı tarım arazilerini, ev ve ahırları su bastı.

Belediyeleri ekipleri, mahallelerde selin zarar verdiği yerlerde çalışma başlattı.