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Erzurum'un yaylalarında bahar esintisi

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Köyü yaylaları buram buram çiçek kokusu ve doğal gölleriyle insanlara baharın güzelliklerini sunuyor.

Ormanağzı Köyü yaylalarında yağmur sonrası açan papatya ve sarı çiçekler ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Yaylaya gezintiye giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında baharın güzelliklerini doya doya yaşıyor. Yaylalardaki sarıçam ormanları, açan mayıs çiçekleri ve papatyalar, doğadaki kuş sesleri, doğal göller ve şelaleleri insana yaşam sevinci veriyor.

Yaylalara gezmeye giden Öner Elibol, "Bugün yine bir bahar gezintisine çıktık. Doğa harikası bir yerle karşılaştık. Burası İsviçre ya da Norveç'te değil. Burası Erzurum'un Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesinin yaylası. Daha buna benzer keşif edilmemiş onlarca yerler var. Herkese buraları ziyaret etmeyi tavsiye ederim. Eğer bir gün Erzurum'a yolunuz düşerse doğa harikası yerleri mutlaka görün" dedi.