Erzurum Uzundere\'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
İlçede belediye başkan adaylarının tarafları arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin bir kez daha seçimi kazandı. Şahin, Gaziantep'in yeni belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
İYİ Parti adayı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra partililere teşekkür etti. Arı, kentin kalkınması ve büyümesi için çalışacaklarını belirtti ve zaferin hepimizin zaferi olduğunu vurguladı. Partililer, konvoy oluşturarak kentin caddelerinde gezdi.
Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Şerifoğulları 65 bin 428, Yeniden Refah adayı Faruk Septioğlu 36 bin 209 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ahmet Türk kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sofya Alağaş 34 bin 685, AK Parti adayı Ekrem Olğaç 25 bin 950 oy aldı.
İncesu ilçesinde yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan sonuçlara göre önde olduğu belirtildi. İlçede açılan sandıkların yüzde 97.47'si sayıldı ve sonuçlara göre AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 73 oy alırken, diğer adaylar ise daha düşük oy oranlarına sahip oldu.
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