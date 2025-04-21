Erzurum Valisi Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen Buse'ye nişanında "babalık" yaptı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen Buse'ye nişanında "babalık" yaptı

Erzurum Valisi Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen Buse\'ye nişanında "babalık" yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen genç kıza nişan merasiminde "babalık" yaptı.

21.04.2025 15:48
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen genç kıza nişan merasiminde "babalık" yaptı.

Vali Çiftçi, anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Güzide Bakım Merkezi çalışanı Buse Arslan'ın, "nişanımda bana babalık yapar mısın" teklifine kayıtsız kalmadı.

Merkez müdürü Emine Kahveci'nin evinde düzenlenen kız isteme merasiminin ardından çiftin nişan yüzüklerini Vali Çiftçi ve İl Müftüsü Rüstem Can taktı, dua edilip kurdele kesildi. Nişan merasiminde duygusal anlar da yaşandı.

Damat adayı Özcan Yıldırım'dan bir evlat ve emanet olarak verdiği Arslan'a sonuna kadar sahip çıkmasını isteyen Çiftçi, aile yapısının güçlendirilmesinin bireylerin mutluluğu ve toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Evlilik kurumunun önemine vurgu yapan Çiftçi, "Bugün Buse ile Özcan'ın nişan merasimi vesilesiyle bir aradayız. Buse kızımız, annesini ve babasını genç yaşta kaybetmiş, öksüz büyümüş. Bugün bu özel gününe, nişan merasimine bizleri davet etti. Bizler de Valilik, müftülüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve aynı zamanda Buse'nin de çalıştığı Güzide Bakım Evi'nin kıymetli temsilcileri ile kendisine eşlik ediyoruz." dedi.

Çiftçi, bu özel merasimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Aile Yılı kapsamında yapılan çalışmaların sahadaki karşılığının en anlamlı örneklerinden biri olan bu merasimin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Buse kızımıza ve müstakbel eşine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı, mübarek eylesin. Allah tamamına erdirsin. Şimdi nişanını yapıyoruz, inşallah düğününü de görmek nasip olur." diye konuştu.

Arslan ve Yıldırım da Vali Çiftçi'ye katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bu özel anlarında devletin şefkatli elini bir baba misali yanlarında hissetmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdi.

Nişan törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Özel Güzide Bakım Merkezi Müdürü Emine Kahveci, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı, Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Abdulkerim Kavaz ve aile yakınları katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen Buse'ye nişanında 'babalık' yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Çiftçi, öksüz ve yetim büyüyen Buse'ye nişanında "babalık" yaptı - Son Dakika
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