Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Engelliler Haftası\'nı kutladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çiftçi, mesajında, engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer vatandaşlar gibi eşit şartlarda katılım sağlamaları ve farkındalık oluşturmak için 1992'de Birleşmiş Milletler'de alınan kararla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Engellilerin topluma katkı sunabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Çiftçi, "Mazlum ve muhtaçların daima yanında olarak yardımlaşma, dayanışma, şefkat ve merhamet duygularıyla beslenen milletimiz, tüm engellerin sevgiyle aşılacağının bilincinde ve duyarlılığındadır." ifadesini kullandı.

Çiftçi, devletin engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızla sosyal dayanışmanın sağlanması, onlara destek olmak, acı ve mutlu günlerini paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabilmek, toplumumuz için dikkat edilmemesi gereken önemli hususların başında gelmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanına aktif katılmaları için bizlere düşen karşılaştıkları sorunlar için farkındalık oluşturmaktır. Bunun için bu haftayı fırsat görmeli ama sadece bir hafta değil her zaman engelli vatandaşlarımız ile hayatı paylaşmalı ve onlara verilen hizmetleri artırmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz."