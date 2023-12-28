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Erzurum ve Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Sorunu - Son Dakika
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Erzurum ve Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Sorunu

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle toplamda 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 50 yerleşim yerinin yolu kapalı durumda olup, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ardahan'da ise 3 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Erzurum ve Ardahan\'da Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Sorunu
28.12.2023 - 10:11,
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Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da, 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda. Kapanan yollarda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar temizleme çalışması devam ediyor.

Ardahan'da da kapalı olan 3 köy yolunun açılması için ekipler çalışıyor.

Kaynak: AA
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