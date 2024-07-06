Erzurum ve Artvin'de Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda halen devam eden gök gürültülü sağanağın, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.