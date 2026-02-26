Erzurum ve Erzincan'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
Erzurum ve Erzincan'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil

26.02.2026 22:04
Etkili kar yağışı nedeniyle Erzurum ve Erzincan'da 27 Şubat'ta okullara bir gün ara verildi.

ERZURUM ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada merkez ilçeler Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de okulların tatil edildiği diğer ilçelerde kararın kaymakamlıklara bırakıldığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski ile karla mücadele faaliyetleri nedeniyle; 27.02.2026 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

KADIN PERSONELLER DE İZİNLİ SAYILACAK

Erzincan Valiliği de olumsuz hava şartları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personeller de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzincan, Erzurum, Güncel, Tatil, Son Dakika

Erzurum ve Erzincan'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil

