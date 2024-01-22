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Erzurum ve Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerine Ulaşım Kapalı - Son Dakika
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Erzurum ve Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerine Ulaşım Kapalı

Erzurum ve Kars illerinde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle toplamda 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 144 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Kars'ta ise 17 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı durumda olup, İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir.

Erzurum ve Kars\'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerine Ulaşım Kapalı
22.01.2024 - 11:29,
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Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi dolayısıyla 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 144 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kars'ta da kar ve tipi sebebiyle 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum ve Kars'ta Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerine Ulaşım Kapalı - Son Dakika
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