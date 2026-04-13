Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. 2025 Dönemi İçin Kar Payı Dağıtımı Yapmayacak

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş., 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında kar payı dağıtım işlemlerini değerlendirdi. 12 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında, şirketin 2025 faaliyet dönemine ilişkin konsolide mali tablolara göre vergi sonrası 1.867.111.222 TL zarar açıklandı. Bu durum nedeniyle, kar dağıtım yapılmaması hususunda yönetim kurulu teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Nakit kar payı ödemesi ve pay biçiminde ödeme yapılmayacak olup, A ve B grubu paylara ilişkin ödeme tutarları sıfır olarak belirlendi. Kar payı dağıtım tablosuna göre, net dağıtılabilir dönem karı konsolide bazda -1.878.120.923,01 TL olarak kaydedildi. Şirket, bu kararın Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olduğunu ve bilgilerin doğruluğunu beyan etti.