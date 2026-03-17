Eşe Karşı Ölüm Teşebbüsü: 15 Yıl Hapis
Eşe Karşı Ölüm Teşebbüsü: 15 Yıl Hapis

17.03.2026 13:59
Adana'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi. Gerekçesi açıklandı.

Adana'nın merkez ilçesi Yüreğir'de eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 15 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince, eşi L.T'yi bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan H.T'ye 11 Şubat'taki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, olay sırasında sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanığın suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik soyut savunmasına itibar edilmediği, sanık tarafından gerçekleştirilen eylemin 'eş olan kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna isabet ettiği, sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediği kanısına binaen 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Doğankent Mahallesi'ndeki evde 28 Mart 2025'te çıkan tartışmada eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan H.T. hakkında dava açılmış, yargılama sonucu sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

