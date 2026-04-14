Eşe Kasten Öldürmeye Teşebbüs: 19 Yıl Hapis

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşini sopayla darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ukrayna asıllı eşi Iryna M.D'yi (36) darbettiği gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan M.A.D, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.A.D, son savunmasında eşi Iryna M.D'yi kendisinin darbetmediğini öne sürdü.

Eşinin kendi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını ve uzaklaştırma kararı bittikten sonra eşyalarını almak için eve gittiğini anlatan M.A.D, "Evime gittiğimde kapı açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini aradım ve polis eşliğinde eve giderek eşyalarımı aldım, polis fezlekesi incelense bu görülürdü." dedi.

Yaşadığı olaylar nedeniyle Iryna M.D'den asıl kendisinin şikayetçi olduğunu savunan sanık M.A.D, uzaklaştırmayı ihlal etmediğini ve eşini hiçbir şekilde darbetmediğini ileri sürdü.

Sanık 10 aydır tutuklu olduğunu, çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu belirterek, beraat veya tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.A.D'nin "eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Baba, oğlunun hapis cezası alması üzerine kalp krizinden öldü

Bu sırada adliye tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı bilgisi üzerine özel güvenlik personeli tuvaleti kontrol etti.

Bir kişinin yerde yattığını gören personel, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu, adliye polisi de tuvalette güvenlik önlemi aldı.

Adliyeye gelen sağlık ekibi kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Adliyede bulunan yakınları ölüm haberini alınca gözyaşı döktü.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından erkek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin 19 yıl hapis cezası alan sanık M.A.D'nin babası Hasan D. olduğu ve kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

Olay

Liman Mahallesi'nde 5 Temmuz 2025'te gece oteldeki mesaisinden dönen Iryna M.D. dairesine girerken saldırıya uğramıştı.

Yüzü kapalı bir kişi tarafından sopayla birçok kez vurulan kadın başından yaralanmış, eli kırılmıştı. Hastanede 16 gün tedavi gören kadının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A.D. tutuklanmıştı.