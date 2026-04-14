Eşe Kasten Öldürmeye Teşebbüs: 19 Yıl Hapis

14.04.2026 21:12
Antalya'da eşini darbettiği iddiasıyla yargılanan M.A.D, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşini sopayla darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ukrayna asıllı eşi Iryna M.D'yi (36) darbettiği gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan M.A.D, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.A.D, son savunmasında eşi Iryna M.D'yi kendisinin darbetmediğini öne sürdü.

Eşinin kendi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını ve uzaklaştırma kararı bittikten sonra eşyalarını almak için eve gittiğini anlatan M.A.D, "Evime gittiğimde kapı açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini aradım ve polis eşliğinde eve giderek eşyalarımı aldım, polis fezlekesi incelense bu görülürdü." dedi.

Yaşadığı olaylar nedeniyle Iryna M.D'den asıl kendisinin şikayetçi olduğunu savunan sanık M.A.D, uzaklaştırmayı ihlal etmediğini ve eşini hiçbir şekilde darbetmediğini ileri sürdü.

Sanık 10 aydır tutuklu olduğunu, çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu belirterek, beraat veya tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.A.D'nin "eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Baba, oğlunun hapis cezası alması üzerine kalp krizinden öldü

Bu sırada adliye tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı bilgisi üzerine özel güvenlik personeli tuvaleti kontrol etti.

Bir kişinin yerde yattığını gören personel, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu, adliye polisi de tuvalette güvenlik önlemi aldı.

Adliyeye gelen sağlık ekibi kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Adliyede bulunan yakınları ölüm haberini alınca gözyaşı döktü.

Savcılık ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından erkek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin 19 yıl hapis cezası alan sanık M.A.D'nin babası Hasan D. olduğu ve kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

Olay

Liman Mahallesi'nde 5 Temmuz 2025'te gece oteldeki mesaisinden dönen Iryna M.D. dairesine girerken saldırıya uğramıştı.

Yüzü kapalı bir kişi tarafından sopayla birçok kez vurulan kadın başından yaralanmış, eli kırılmıştı. Hastanede 16 gün tedavi gören kadının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A.D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AFAD personeli intihar etti AFAD personeli intihar etti
Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır Freni boşalan kamyon okul bahçesine uçtu, sürücünün durumu ağır
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı

21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
21:11
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
Süper Lig devinden şampiyonluk yolunda taraftarlarına büyük jest: Biletler sadece 5 lira
20:18
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var
19:30
Ege Üniversitesi karıştı Palalı saldırgan kamerada
Ege Üniversitesi karıştı! Palalı saldırgan kamerada
19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
