Esed Ailesine İdam Cezası - Son Dakika
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Esed Ailesine İdam Cezası

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Suriye mahkemesi, Esed ve ailesine idam cezası verdi; firari sanıklar aranıyor.

ŞAM (AA) – Suriye mahkemesi, devrik lider Beşşar Esed, kardeşi Mahir Esed ve Esed'in kuzeni eski Dera Siyasi Güvenlik Şubesi Başkanı Atıf Necib'i idama mahkum etti.

Şam Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde, Beşşar Esed, Mahir Esed ve Esed'in kuzeni Atıf'ın da aralarında olduğu sanıkların yargılanmasında karar çıktı.

Suriye'de, 2011'de ülke genelinde başlayan protestoların ilk döneminde Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol aldığı belirtilen eski yetkili Atıf Necib ile aralarında devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in de bulunduğu 7 firari sanık idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme başkanı hakim Fahreddin Aryan, soruşturmalar ve tanık ifadelerinin, Atıf Necib'in Suriye'deki protestoların başlamasının ardından Dera'da bazı tutukluların sorgulanmasına müdahil olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Necib'in 2011'de Dera'daki sivillere yönelik güvenlik operasyonunu yönettiğini ifade eden Aryan, mahkemede hazır bulunan Necib'i suçlu bulduğunu ve hakkında idam cezası verdiğini açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı karar metnine göre, mahkeme ayrıca firari sanıklar devrik lider Beşşar Esed, kardeşi Mahir Esed, Fehd Casım el-Fureyc, Muhammed Eymen Uyuş, Lüey Ali el-Ali, Kusay İbrahim Mehiyub, Vefik Salih Nasır ve Talal Faris el-Asimi'yi "kasten ve taammüden öldürme" ve "ölümle sonuçlanan işkence" suçlarından suçlu bularak idamlarına hükmetti.

Sanıkların söz konusu suçlara ilişkin sorumluluklarının soruşturma ve tanık ifadeleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Esed'in kuzeni Atıf Necib dışında diğer sanıklar firari durumda. Beşşar Esed ve kardeşi Mahir Esed, Aralık 2024'teki devrim sırasında yurt dışına kaçmıştı. Suriye yasalarınca mahkemece suçlu bulunan sanıklara idam cezası verilebilir.

Ancak Suriye'de Aralık 2024'teki devrimin ardından başlayan yeni dönemde şu ana kadar hiç idam cezası uygulanmadı.

Kaynak: AA

Politika, Suriye, Güncel, Son Dakika

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