Esed rejimi, Lübnan'dan zorla geri gönderilen sığınmacıları alıkoydu - Son Dakika
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Esed rejimi, Lübnan'dan zorla geri gönderilen sığınmacıları alıkoydu

Esed rejimi, Lübnan\'dan zorla geri gönderilen sığınmacıları alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), son bir ayda Esed rejim güçlerinin Lübnan'dan zorla geri gönderilen 98 sığınmacıyı alıkoyduğunu bildirdi. SNHR'nin raporuna göre, tutuklanan siviller arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor. Rejim güçlerinin tutuklama gerekçesi belirtilmezken, bu kişilerin rejime karşı herhangi bir suç işlemediği ifade edildi. Ayrıca, PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde de 62 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

02.05.2024 15:33
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejim güçlerinin son bir ayda Lübnan'dan zorla geri gönderilen 98 sığınmacıyı alıkoyduğunu bildirdi.

SNHR, Suriye'de çatışan taraflarca alıkonulan sivillere ilişkin nisan raporunda, Esed rejim güçlerinin, Suriye-Lübnan sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'ndan Lübnan'dan zorla geri gönderilen 1'i çocuk, 2'si kadın 98 sivili tutukladığı belirtildi.

Rejim güçlerinin tutukladığı kişiler için bir gerekçe göstermediği vurgulanan raporda, bu kişilerin çoğunun rejime karşı suç teşkil edecek eylemlere dahi katılmadığı aktarıldı.

Lübnan ordusunun, Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıları hedef alan baskın ve tutuklama kampanyaları düzenlediği kaydedilen raporda, sığınmacıların Lübnan'dan sınır dışı edilmesinin ardından rejim güçlerince gözaltı merkezlerine götürüldüğü ifade edildi.

Raporda, halen keyfi gözaltında veya zorla kaybedilen en az 135 bin 638 kişinin tutukluluğunun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin de işgal ettiği bölgelerde 9'u çocuk, 3'ü kadın 62 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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