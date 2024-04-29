Esed rejimi Suveyda'ya askeri sevkiyat yapıyor - Son Dakika
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Esed rejimi Suveyda'ya askeri sevkiyat yapıyor

Esed rejimi Suveyda\'ya askeri sevkiyat yapıyor

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin güneyinde yönetim karşıtı gösterilerin sürdüğü Suveyda iline yoğun askeri sevkiyat yapıyor. Son 2 günde yüzlerce asker, onlarca tank ve zırhlı araç Suveyda'ya sevk edildi. Suveyda'da Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri, gerginliğin yükselmesine karşı uyarıda bulunarak, barışçıl gösterilerin süreceğini vurguladı.

29.04.2024 15:41
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TEL Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin güneyinde yönetim karşıtı gösterilerin sürdüğü Suveyda iline yoğun askeri sevkiyat yapıyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi son 2 günde başkent Şam'dan yüzlerce asker ile onlarca tank ve zırhlı aracı Suveyda'ya sevk etti.

Sevk edilen asker ve teçhizatın, Suveyda'nın kuzeyinde Halhala Askeri Havalimanı'nda toplandığı belirtildi.

Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda genelinde Ağustos 2023'ten bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ruhani liderden uyarı

Suveyda'da Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri de askeri sevkiyata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hecri, ilde gerginliğin yükselmesine karşı uyarıda bulunarak, "geri adım atmayacaklarını ve barışçıl gösterilerin süreceğini" vurguladı.

Esed rejiminin, 16 Ağustos 2023'te aldığı akaryakıta zam kararından bir gün sonra Suveyda'da birçok noktada gösteriler başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esed rejimi Suveyda'ya askeri sevkiyat yapıyor - Son Dakika

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