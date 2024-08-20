Esenler Belediyesi Sanat Evi\'nden çocuklara sanat dolu yaz okulu

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Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından düzenlenen "SanaTatil Yaz Okulu", çocuklara sanat dolu bir deneyim sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yeteneklerini keşfetmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen okulda, farklı branşlarda eğitimler verildi.

Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen 8-16 yaşındaki çocuklar, eğitim dönemi boyunca resim, ebru, seramik, çini, drama, keman ve gitar eğitimi aldı.

Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar (DAHİ) projesi kapsamında verilen "Değerler Eğitimi" dersleriyle de milli, manevi ve evrensel değerlerin farkında, bilinçli gençler yetiştirilmesi hedeflendi.

"Program çocukların sanata ilgisini artırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESEV Koordinatörü Mehmet Yıldırım, programın bu yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, "Bu program, çocukların sanata ilgilerini artırırken aynı zamanda geleneksel sanatlar ve değerler eğitimi dersleriyle milli, manevi ve evrensel değerlerin farkında olan bireylerin yetişmesine katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Programın 27 eğitmenin verdiği yoğun eğitimlerle gerçekleştiğini kaydeden Yıldırım, gelecekte daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve yeni atölye çalışmaları eklemeyi planladıklarını aktardı.