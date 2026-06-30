Esenler'de 4 Katlı Binada Yangın

Esenler'de 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazım Karabekir Mahallesi 1031 Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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